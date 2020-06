Zell am See – Der 18-Loch-Platz in Zell am See, von heute bis Sonntag Schauplatz der „Nationalen Offenen“ (= Staatsmeisterschaft), gilt als schön, aber nicht allzu schwer. Weil sich Corona-bedingt mit Bernd Wies­berger, Matthias Schwab und Christine Wolf auch die Vorzeige­profis angesagt haben, schärften die Veranstalter den Kitzstein-Kurs kurzerhand ein wenig nach. So wurde das 12. Loch zu einem Par 4, der Platz­standard liegt nun bei 72 Schlägen (bisher 73).