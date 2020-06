Caritas und Gewerkschaft einigen sich auf Kollektivvertrag

Die Caritas und die Fachgewerkschaften haben in der Nacht auf Mittwoch einen Kollektivvertragsabschluss für die nächsten drei Jahre erzielt. Vereinbart wurde unter anderem ein Lohnplus von 2,7 Prozent für 2020 und die Absenkung der Normalarbeitszeit auf 37 Stunden, die 2022 schlagend wird. Die Verhandlungen hatten sich über Monate gezogen, die Einigung kam jetzt in der sechsten Runde zustande.

„Mit diesem Ergebnis gibt es nach schwierigen Verhandlungen endlich einen Abschluss für die Caritas-Beschäftigten, die in Bereichen wie Pflege, Betreuung und Beratung eindeutig zu den Heldinnen und Helden der Corona-Krise zählen“, kommentierte Andreas Laaber, Verhandler für die Gewerkschaft GPA-djp, das Ergebnis. „Mit plus 2,7 Prozent rückwirkend ab 1. Februar zählt der Caritas-KV damit zu den Top-Abschlüssen dieses Jahres.“ 2021 steigen die Löhne und Gehälter um die Inflationsrate plus 0,6 Prozent, wobei eine negative Inflationsrate als Null angenommen werden würde.