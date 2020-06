Stadt Schwaz übernimmt Cowork-Büro, Nachfrage gestiegen

Schwaz – Mit großem Trommelwirbel wurde im Herbst 2018 der Cowork-Raum in Schwaz eingeweiht. Mittlerweil­e ist es in den Büroräumen still geworden. Aber nicht, weil kein Interesse besteht, sondern weil fleißig gearbeitet wird.

Bis März hat der Co­worker Herwig Zöttl von Raum13 mit Standort in Innsbruck in Schwaz mitentwickelt und den dortigen Standort mitbetrieben. Seitens der Stadt wollte man jemanden mit Expertise in Sachen Coworking an Bord haben – quasi als Starthilfe. Mittlerweile hat das Stadt­marketing die Betreuung und Führung komplett übernommen. „Ich stehe für Fragen aber jederzeit weiterhin gerne zur Seite“, sagt Zöttl auf TT-Anfrage. Daher wurde nun auch der Name angepasst: Cowork Schwaz.