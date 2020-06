Weltmeister Coleman wegen verpasster Dopingtests suspendiert

Seit sechs Monaten habe er Beschwerde bei der Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes dagegen eingelegt, dass er am 9. Dezember 2019 einen Test verpasst habe. So habe er fünf Minuten entfernt von zu Hause Weihnachtseinkäufe getätigt, sei aber von den Kontrolleuren nicht einmal angerufen worden, worüber er seinen Unmut äußerte. Dies sei ein gezielter Versuch gewesen, dass er einen Test verpasse, schrieb er auf Twitter.

Coleman hat in aktueller Causa im Zeitraum eines Jahres verpasste Tests am 16. Jänner 2019, für den er laut eigenen Aussagen die Verantwortung übernehme, den Meldepflichtverstoß am 26. April 2019, und jenen am 9. Dezember 2019 stehen.