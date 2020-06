Forschergeist der Tiroler Schüler begeisterte

Innsbruck – Tüfteln, experimentieren, herausfinden und über die eigenen Entdeckungen staunen. Wie viel Freude das Forschen den jungen Menschen macht, wird deutlich sichtbar beim jährlichen Wettbewerb „Jugend forscht in der Technik“ – einer gemeinsamen Initiative von Wirtschaftskammer Tirol, Förderverein Technik, Land Tirol und Industriellenvereinigung Tirol. Unter erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie begaben sich heuer wieder 160 Schülerinnen und Schüler vom Volksschulalter bis zur 9. Schulstufe auf die Spuren des „kleinen Albert“ und reichten insgesamt 18 spannende und bewundernswert kreative Projekte ein, davon vier in der Kategorie Volksschule, vier in der Kategorie Schulklasse und zehn in der Kategorie Kleingruppe. Von Anfang bis Ende wählen die jungen Forscher die Themen selbst aus, erarbeiten sie, testen, scheitern, probieren es erneut und präsentieren schließlich die Ergebnisse.

Drei erste Plätze gab es in der Kategorie Volksschule: für die Kinder der VS Arzl, der VS August Thielmann und der VS Stanz bei Landeck. Die VS Angedair erhielt den zweiten Platz zugesprochen.