Geplanter Wohnbau spaltet Uderner Gemeinderat

Während die Bürgermeisterliste von BM Josef Bucher mit GR Giehl geschlossen für das Projekt ist, hat die Opposition viele Kritikpunkte. Die hat sie per Postwurf am Montag in der Gemeinde kundgetan. In erster Linie lehnt sie die Erhöhung der Baumassendichte und der Anzahl der Geschoße ab. Man müsse aufs Ortsbild und betroffene Anrainer Rücksicht nehmen. „Wir wollen auch die Entwicklung des Ortes hinterfragen“, sagt GR Andrea­s Rainer. Immerhin gebe es „zahlreiche andere“ Wohnbauvorhaben, die schon bewilligt wurden und ausgeführt werden. Während GR Giehl von einem vorhandenen Bedarf von Udernern für Wohnraum spricht, sieht das die Opposition anders. Laut ihren Recherchen wurden in einem vergangenen Projekt nur sieben von 47 Wohnungen an Uderner als Hauptwohnsitz vergeben. „Ist es wirklich nötig, dass in kurzer Zeit so viel gebaut wird?“, fragt GR Rainer. Davon, dass das Gemeindeamt übersiedeln soll, hält die Opposition ebenso wenig, da ausreichend Platz im derzeitigen Gebäude zur Verfügung stehe.