Vater-Sohn-Gespann auf Achse: Die Pochers reisen um die Welt

Köln – Ob man will oder nicht, an Oliver Pocher kommt man dieser Tage medial kaum vorbei. Nun kriegt der deutsche Comedian beim Privatfernsehsender RTL eine TV-Show mit seinem Vater Gerd (70). Der ist für sein Alter noch ziemlich gelenkig, offenbar gerne unterwegs und macht nahezu jeden Quatsch mit.

Für die neue Sendung reist das Papa-Sohn-Duo rund um den Globus. Die beiden erwarten fremdes Terrain, unbekannte Sitten, seltsame Bräuche und komisches Essen. Für die Pochers eine komplett neue Situation. Denn nie waren beide so lange am Stück zusammen, nie auf so engem Raum vereint.

Los geht das verrückte Abenteuer am 19. Juni um 20.15 Uhr mit der ersten Reise nach Thailand. Dort knattern sie in einem Tuk-Tuk-Taxi herum, tanzen bei einer ­Varieté-Show, lassen sich Anzüge schneidern und gehen zu einer Massage. Das ergibt lustige Bilder, weil Papa Pocher dafür auch mal Frauenklamotten anzieht oder stoisch wie ein Buddha vor einem Masseur liegt.

Auch soll ein buddhistisches Kloster besucht werden, und da wird es interessant. Denn: Vater Pocher ist Zeuge Jehovas. Er will nicht in das Kloster. „Du weißt, dass ich Zeuge Jehovas bin?“, fragt er seinen Sohn. Der sagt: „Ich musste den Kram mitmachen, ich weiß das wohl ganz genau.“ In einem Einzelinterview berichtet Oliver Pocher dann von einer Kindheit, in der er viel Zeit in Fußgängerzonen mit der Publikation Der Wachtturm verbracht hat. Sein Vater erzählt, dass Oliver sich bedauerlicherweise entschieden habe, die Zeugen Jehovas zu verlassen. Das Thema Religion trennt die Pocher-Männer.

Was sie verbindet, ist auch zu sehen: Beiden ist wenig wirklich peinlich. Wenn etwas schiefgeht, wird einfach weitergemacht. „Bis wir gescheitert sind, da muss schon einiges passieren“, sagt Oliver Pocher dazu.