90 Millionen Euro: Corona-Hilfe für Künstler beschlossen

Wien – Der Nationalrat hat am Mittwochnachmittag einstimmig ein Hilfspaket für selbstständige Künstler beschlossen. Zur Verfügung gestellt wird ein mit 90 Millionen Euro dotierter Topf. Profitieren werden Künstler, die in der Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) zwischen Mitte März und Mitte Juni versichert sind. Laut ÖVP-Kultursprecherin Maria Großbauer werden rund 15.000 Menschen profitieren. Ausgezahlt werden 1000 Euro im Monat, wobei die Zahlung in Raten erfolgen soll, wie Grünen-Kultursprecherin Eva Blimlinger erläuterte. Die genauen Richtlinien werden heute weiter verhandelt. Spätestens kommende Woche sollen sie in Kraft treten.