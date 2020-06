Hohe Auszeichnung für Innsbrucker Physikerin De las Cuevas

„Ich bin dankbar, froh und aufgeregt, dass ich diese Chance habe“, sagt De las Cuevas, die gestern in Wien ihren Preis entgegennahm. Zugesprochen bekam sie diesen für Forschungen an der Schnittstelle von Physik, Computerwissenschaften und Künstlicher Intelligenz. De las Cuevas, die als Assistenzprofessorin an der Uni Innsbruck arbeitet, beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit so genannten Universellen Systemen, die auf Basis weniger Regeln äußerst komplex werden können. Das Start-Programm, finanziert aus dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), richtet sich an junge Spitzenwissenschafter aller Disziplinen. Durch die finanzielle Absicherung sollen sie ihre Untersuchungen auf längere Sicht planen können.