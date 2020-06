Sperre zwischen Zwieselstein und Untergurgl: Zehn Hektar sind in Bewegung

Sölden – Landesgeologie, Landesbaudirektion und Straßenmeisterei gaben am Dienstag der Bevölkerung in Gurgl einen Überblick über die Lage. „Die Ausführungen trugen zum Grundverständnis bei“, so BM Ernst Schöpf. Wie berichtet, muss die Sperre der Straße zwischen Zwieselstein und Untergurgl wegen des Hangrutsches mindestens acht Wochen aufrechterhalten werden. „Wir gingen zuerst von einer betroffenen Fläche von 1,5 Hektar aus – inzwischen sind es über zehn Hektar“, beschreibt Landesgeologe Thomas Figl die Lage.