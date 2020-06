Innsbruck – Für die Entwicklung des Gebiets Hötting-West in Innsbruck, wo leistbares Wohnen entstehen soll, liegt bereits eine städtebauliche Studie samt Überarbeitung aus dem Jahr 2019 vor. Bevor nun die Verhandlungen mit den Grundeigentümern zur Umsetzung starten, hat der Stadtsenat gestern die Kriterien für die Siedlungsentwicklung – als politischen Rahmen – beschlossen. So wird ein städtisches Projekt-Kernteam gebildet, das die raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen und die privatrechtliche Umsetzung erarbeiten soll, wie BM Georg Willi (Grüne) erklärt. Die NEOS erwarten sich für Hötting-West die Entwicklung eines „Zukunftsquartiers“, etwa im Sinne eines energieautonomen Stadtteils. „Diese Innovationskraft muss im Projektteam berücksichtigt werden und mit entsprechenden Personen besetzt werden“, fordert GR Julia Seidl.

Die künftige Leiterin des städtischen Kulturamts heißt Isabelle Brandauer: Die 40-jährige Historikerin, die seit 2011 das „Tirol Panorama“ am Bergisel leitet und zuletzt auch das Maximilianjahr 2019 koordinierte, folgt mit 1. September auf Maria-Luise Mayr, die in den Ruhestand wechselt. Kulturstadträtin Vize-BM Uschi Schwarzl (Grüne) lobt­e Mayr, die für die Innsbrucker Kulturschaffenden „Unglaubliches geleistet“ habe.

Innsbruck verzeichnet mittlerweile keinen einzigen Covid-19-Fall mehr, dennoch sei die (Buchungs-)Lage für die Stadthotellerie infolge der Corona-Krise weiterhin schwierig, sagt Tourismusstadtrat Vize-BM Hannes Anzengruber (ÖVP). Die Auslastung liege derzeit bei nur bei 15 bis 20 %, man hoff­e, sie zumindest auf ca. 40 % steigern zu können. Gerade im Veranstaltungsbereich versuche die Stadt, vieles möglich zu machen. Dazu zählen etwa die Platzkonzerte und die „Golden-Roof-Challenge“, die wegen der umfangreichen Leitungsarbeiten heuer von der Altstadt in die Maria-Theresien-Straße wandern. Der Christkindlmarkt in der Altstadt soll plangemäß stattfinden, der genaue Starttermin ist derzeit aber noch nicht fix. Die Verkehrsverhandlungen zur Baustellenabwicklung in der Altstadt finden laut Mobilitätsstadträtin Schwarzl noch diese Woche statt. (md)