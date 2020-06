Neues AMA-Siegel soll Wildwuchs beenden

Wien – Über 100 Qualitätssiegel gibt es auf heimischen Lebensmitteln, nur wenige sind gesetzlich geregelt. Dazu kommen über 100 mehr oder weniger aktive „Genussregionen“ in Österreich mit ebenfalls unterschiedlichen Kriterien und Qualitätsansprüchen. Für Konsumenten ist es oft unmöglich zu durchschauen, hinter welchen Gütesiegeln tatsächliche Qualitäts- oder Herkunftskriterien stehen. Diesen „Wildwuchs“ an Gütesiegeln und Initiativen kritisierte erst im Februar der Rechnungshof scharf und forderte das Landwirtschaftsministerium dazu auf, eine verbindliche Gesamtstrategie zu erarbeiten, an der sich sämtliche kulinarischen Aktivitäten orientieren sollen. Vor Journalisten präsentierte nun Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ein neues Gütesiegel, dass laut der Ministerin „Gästen und Kunden die regionale Herkunft und beste Qualität der Lebensmittel“ garantieren soll.