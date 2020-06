Berliner Virologe Drosten: „Wir haben schnell gemerkt, was los ist“

Wien – Anders als in ihrer Haltung in der europaweiten Corona-Hilfe – hier trennen Berlin und Wien Welten – befinden sich Österreich und Deutschland beim erfolgreichen Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus im Gleichklang. Ausschlaggebend für die positive Entwicklung seien die frühen und schnellen Maßnahmen in Ländern wie Österreich und Deutschland gewesen, betonten Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und der per Video zugeschaltete Berliner Virologe Christian Drosten bei einer Pressekonferenz.

„Wir haben den Lockdown mit 16. März beschlossen. Das war die richtige Maßnahme zur rechten Zeit. Nur eine Woche später hätte es eine Vervierfachung der Erkrankungen gegeben“, sagte Anschober. Und Drosten ergänzte den wichtigen Vorlauf von zwei bis drei Wochen beider Länder. So sah man in der Lombardei, was auf die Länder zukommen kann. „Wichtig war die Kompetenz, dass schnell reagiert wurde. Wir waren in der Lage, die Situation schnell zu erfassen. (...) Wir haben gemerkt, was los ist.“ Man war in der Lage, die Ausweitung des Virus zu erfassen“, sagte Drosten.

Österreich und Deutschland befinden sich derzeit in Sachen Covid-19 in einer guten Situation. Doch die Pandemie sei nicht vorbei. Jetzt gehe es darum, ein neuerliches größeres Aufflackern der Erkrankungen zu verhindern.

📽 Video | Anschober: "Die Pandemie ist noch nicht vorbei"

„Die Zahlen sind sehr gut. Es ist aber absolut nicht vorbei. Wir hatten in den letzten 24 Stunden 14 Neuinfektionen zu verzeichnen. Wir haben 417 aktuell Erkrankte. 71 befinden sich in Spitälern, nur noch elf in intensivmedizinischer Behandlung“, fasste Anschober die Situation in Österreich zusammen.

Es gilt als unstrittig, die Lage rund um das Coronavirus längerfristig unter Kontrolle zu halten. Anschober: „Wir stehen vor großen Herausforderungen. (...) Wir müssen vermeiden, dass aus einer Sinuskurve wieder eine exponentielle Kurve wird.“ Wenn die Situation aus dem Ruder laufe, werde es rasch sehr schwer, die Erkrankungsraten wieder zu senken.

Weder Drosten noch die Wiener Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl gaben eine einfache Definition als Kriterium für eine befürchtete „zweite Welle“ der SARS-CoV-2-Pandemie.

Am ehesten sei darunter eine rasante Zunahme von Infektionen bzw. Erkrankungen zu verstehen, welche die Kontrollmechanismen inklusive des Contact Tracing und der Quarantänemaßnahmen überfordere.

Noch existieren in Österreich und Deutschland weiterhin soziale Risikofaktoren. „Wir sehen, dass Teile der Gesellschaft schlecht zu erreichen sind und zum Opfer der Pandemie werden“, sagte Drosten. Prekäre Lebensverhältnisse seien hier oft entscheidend. Elisabeth Puchhammer-Stöckl betonte, man müsse die Virusaktivität in der Bevölkerung generell auf möglichst niedrigem Niveau halten.

Um die Situation unter Kontrolle zu halten, wird laut Anschober an einer breiten Teststrategie für die kommenden Monate gearbeitet. Vieles ist nämlich bezüglich der Verbreitung und der Dynamik der SARS-CoV-2-Pandemie noch unklar.