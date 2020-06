Rückkehr der Wildkatze durch Gen-Analyse bestätigt

Wien – Was schon länger vermutet wurde, ist jetzt gewiss: Die Europäische Wildkatze hat sich wieder in Österreich angesiedelt. Regelmäßige Funde, Sichtungen und immer öfter auch Gen-Analysen bestätigen die Rückkehr der nahen Verwandten der Hauskatze. Allerdings ist die Wildkatze viel scheuer, massiger und kräftiger als die verschmusten Haustiere.

In einem Monitoring-Projekt von Naturschutzbund und den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) wurden in Niederösterreich zuletzt zahlreiche Fotofallenbilder erstellt, die meisten davon im ÖBf-Forstrevier Weißenkirchen in der Wachau. Außerdem konnten in Niederösterreich sowie in Kärnten zwei Tiere durch Gen­analyse nun sicher als Wildkatze bestätigt werden. „Seit zehn Jahren engagieren wir uns für die Rückkehr der Wildkatze in unsere Wälder“, sagte ÖBf-Vorstand Rudolf Freidhager, man freue sich daher über stichhaltige Nachweise.