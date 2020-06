Republikaner stellen Gesetzentwurf für Polizeireform vor

Floyd war am 25. Mai bei einer brutalen Festnahme in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota gestorben. Sein Tod hatte landesweite Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus ausgelöst. Angeheizt wurden die Proteste durch einen erneuten tödlichen Einsatz von zwei weißen Polizisten gegen den Schwarzen Rayshard Brooks am Freitag in Atlanta. Einer der beiden Beamten wurde unter anderem wegen Mordes angeklagt. Der Polizist habe übermäßige Gewalt angewendet, so die Staatsanwaltschaft. Der zweite beteiligte Polizist sei unter anderem wegen schwerer Körperverletzung angeklagt.