Indien und China bemühen sich um Abkühlung im Grenzkonflikt

Nach dem Zwischenfall an der chinesisch-indischen Grenze mit mehreren Toten sind beide Staaten um Deeskalation bemüht. Spitzenpolitiker Indiens und Chinas telefonierten am Mittwoch miteinander. Die Volksrepublik wolle keine weiteren Zusammenstöße, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Mittwoch in Peking. Beide Länder versuchten, den Konflikt so rasch wie möglich zu lösen.