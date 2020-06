USA liefern Ukraine Panzerabwehrraketen gegen Russland

Die USA liefern der Ukraine Panzerabwehrraketen und andere militärische Ausrüstung für 60 Millionen US-Dollar (rund 53 Millionen Euro). Die Vereinigten Staaten unterstützten die Ex-Sowjetrepublik angesichts der „russischen Aggression“, teilte die US-Botschaft in Kiew am Mittwoch per Twitter mit. Zudem würden Funkgeräte und Munition geliefert.