Bereits mehr als 5.000 Corona-Tote in Schweden

In Schweden hat die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus die Marke von 5.000 überschritten. Wie die Gesundheitsbehörden in Stockholm am Mittwoch mitteilten, starben inzwischen 5.041 Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle stieg demnach auf mehr als 54.000. Schweden verfolgt in der Corona-Pandemie einen Sonderweg mit vergleichbar lockeren Regeln.