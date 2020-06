Mehrere Hunderttausend Euro Schaden bei Großbrand in OÖ

Ein Kurzschluss in einem Fahrzeug hat in der Nacht auf Mittwoch einen Großbrand in einer Baggerfirma in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) ausgelöst. Das stellten Brandsachverständige fest. Der Schaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro, berichtete die Polizei am Mittwoch.