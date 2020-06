Erste Corona-Tote in weltgrößtem Flüchtlingslager

Anlässlich des bevorstehenden Weltflüchtlingstags am 20. Juni informierte der stellvertretende Länderdirektor für Bangladesch der Hilfsorganisation Care, Ram Das, bei einem Online-Mediengespräch am Mittwoch angesichts der Coronakrise über die Situation im bangladeschischen Bezirk Cox‘s Bazar im Südosten des Landes, wo 855.000 geflüchtete Rohingya leben.

In Cox‘s Bazar gibt es insgesamt 34 Flüchtlingscamps, die zusammen als das größte Flüchtlingslager der Welt gelten. In ihnen leben verfolgte Muslime der Rohingya-Minderheit aus dem benachbarten Myanmar seit 2017 unter verheerenden Bedingungen in Zelten oder Bambusbaracken.