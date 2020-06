Schallenberg empfängt deutschen Außenminister Maas in Wien

Nach einer dreimonatigen, Corona-bedingten Pause setzt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Donnerstag die Wiederaufnahme persönlicher Gespräche fort. In Wien empfängt Schallenberg seinen deutschen Amtskollegen Heiko Maas zu einem Arbeitsgespräch, wie das Außenamt am Mittwoch mitteilte.

Bereits am Dienstag traf Schallenberg seine Amtskollegen aus Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Slowenien, am Mittwoch tauschte er sich am Bodensee mit seinen Amtskollegen aus der Schweiz und Liechtensteins aus. Nächste Woche reist der Außenminister nach Slowenien, auch ein Zusammentreffen mit dem italienischen Außenminister Luigi Di Maio ist noch in diesem Monat geplant.