Kogler kündigt Sportfonds-Auszahlung „in nächsten Wochen“ an

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) hat am Dienstagabend in der ORF-TV-Sendung ZiB 2 weitere Lockerungen für den Sportbereich sowie Zahlungen an Sportvereine als Unterstützung in der Coronavirus-Pandemie angekündigt. Sport Austria, das Sprachrohr des organisierten Sports in Österreich, hatte zuvor kritisiert, dass nach drei Monaten der Krise noch immer kein Geld geflossen sei.