Riesen-Umsatzverlust für Juzis: Corona trifft Musiker hart

Kurzum: kein Auftritt, kein Geld. „Wir haben sonst 200 Auftritte im Jahr. Es ist ungewohnt, so viel zu Hause zu sein. Aber ich hatte in den letzten 15 Jahren noch nie so viel Büroarbeit wie jetzt“, sagt der Musiker. Grund für die viele Büroarbeit ist neben den Stornos auch die Überarbeitung von Verträgen. „Das wegen Corona verhängte Veranstaltungsverbot trotz zuvor genehmigter Veranstaltung durch Behörden – das gab es bisher noch nie im deutschsprachigen Raum“, sagt Unterladstätter. Das werde künftig in Verträgen berücksichtigt werden müssen. Nicht nur bei höherer Gewalt wie Muren/Stürme, sondern auch bei Veranstaltungsverboten aufgrund von Pandemien fließe kein Geld. „Denn sonst traut sich keiner mehr zu buchen“, sagt er.