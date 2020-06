Um Wackers Mittelfeld-Boss Satin ranken sich die Fragezeichen

Innsbruck – Es stellt kein Geheimnis dar, dass der Vertrag von Wackers Mittelfeld-Boss Murat Satin im Sommer ausläuft. Es ist außerdem bekannt, wie gern der 23-Jährige mit seinem Coach Thomas Grumser zusammenarbeitet. Und deshalb überrascht es kaum, dass zuletzt Abschiedsgerüchte aufkamen. Viel sagen wollte Satin gestern dazu aber nicht: „Es werden noch Gespräche stattfinden. Ich kann mir vorstellen zu bleiben. Aber ich konzentriere mich aktuell auf meine Aufgabe am Platz.“ Natürlich sei die Bundesliga irgendwann ein Ziel. Aber: „Als Fußballer zu viel nachzudenken, ist nicht gut.“

Das erste Angebot des Vereins habe Satin laut Manager Alfred Hörtnagl noch vor Corona abgelehnt. „Aber die Tür ist nicht zu, die Gespräche laufen“, sagt Hörtnagl. Der Fokus liege auf dem Duell mit dem GAK. Schließlich kommt es heute (18.30 Uhr, Gleisdorf) zu einem Duell zweier Teams, die in den vergangenen Jahren in erster Linie Tradition versprühten, aber wenig Erfolg hatten. „Wenn wir unser Spiel spielen, kann uns keiner das Wasser reichen. Wir müssen nur effizienter werden“, spricht aus Satin das Selbstvertrauen aus zwei Siegen in Folge. Trainer Grumser erwartet ein „intensives Spiel“.