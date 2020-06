Kurzarbeit wird laut Kanzler Kurz neu ausgerichtet

Ansonsten war Kurz im Verteidigungsmodus, ging es doch darum, den Abgeordneten vor allem der Opposition zu erklären, dass die Regierung alles richtig gemacht hat. So lobte der Kanzler die Hilfsmaßnahmen. Insgesamt seien 50 Milliarden Euro bewegt worden.

Dass von den Mitteln der Corona-Hilfen bei Einpersonenunternehmen und Klein- und Mittelbetrieben „relativ wenig bis gar nichts ankommt“, wie die NEOS meinen, kann Kurz nur bedingt nachvollziehen. In etlichen Bereichen wie etwa bei den Steuerstundungen und beim Fixkostenzuschuss sei vieles „sehr schnell“ gegangen. Bei anderen Hilfen sei es notwendig gewesen, gesetzliche Grundlagen zu schaffen, auch habe es eine gewisse Form der Kontrolle gebraucht. Zudem seien die Strukturen wie etwa jene des Arbeitsmarktservice AMS bei der Kurzarbeit nicht auf das große Aufkommen ausgerichtet gewesen. Es habe „einige Zeit gebraucht, um die Strukturen zu adaptieren“, so Kurz.

Den Vorwurf von SPÖ-Abgeordnetem Christoph Matznetter, dass die Regierung ein „Bürokratiemonster geschaffen“ habe, wies Kurz zurück. In Sachen Privatvermieter von Ferienwohnungen, die laut FPÖ-Abgeordnetem Gerald Hauser derzeit nicht anspruchsberechtigt seien, will sich der Bundeskanzler um eine Lösung bemühen. Weil aber der Begriff der Vermietung ein sehr weiter sei, sei dies eine „gar nicht so einfache Abgrenzungsfrage“.