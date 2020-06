Innsbruck – Was tun, wenn der geschätzte Kassen-Kinderarzt in Pension geht? Man sucht eine neue kinderärztliche Praxis. Dies sei eine „große Herausforderung“, berichtet Silvia Höck, eine Wörgler Mutter in Karenz mit Kindern im Alter von zwei und fünf Jahren. Zumal in Tirol wie bei den praktischen Ärzten und den Zahnärzten auch bei den Kassen-Kinderärzten eine Pensionierungswelle bevorsteht und Kassenstellen wegen mangelnder Attraktivität unbesetzt bleiben.