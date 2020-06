Trainingslager unter strengen Auflagen: Ein Judo-Sommer, fast wie damals

Mittersill – Endlich wieder Judo im Team, hieß es für Tirols Judo-Ass Bernadette Graf (bis 78 kg) beim Trainingslehrgang in Mittersill. Nach negativem Corona-Test und unter strengen Auflagen durfte die Tulferin mit dem Nationalteam im Pinzgau „vollinhaltlich und mit wenig Einschränkungen“ trainieren. Das sei besonders wichtig, um im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation in Schuss zu bleiben. Denn die anderen Nationen schlafen nicht, weiß die Olympia-Fünfte von Rio 2016. Nach den harten Trainings-Wochen im Teamcamp ohne Kontakt zu Außenstehenden kehrt nun wieder etwas Alltag zurück: Auf eine große Feier wird Graf anlässlich ihres 28. Geburtstages am Donnerstag dennoch verzichten. Ihre Teamkollegin vom Judozentrum Innsbruck, Kathrin Unterwurzacher (bis 63 kg), trainiert derzeit zuhause.