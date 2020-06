"Rückspiel" gegen die Austria: Das Vorgeplänkel verspricht Brisanz

Wattens – Als ob das Match gegen die Austria nicht schon genug Brisanz aufgewiesen hätte: Bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel der WSG Tirol ließ sich Dino Kovacec zu „Liebesgrüßen“ nach Wien hinreißen. „Sie verdienen so viel mehr als wir und wir spielen sie tot“, meinte der Mittelfeldspieler mit Blick auf die 0:1-Niederlage im „Hinspiel“ vom Dienstag und lehnt sich damit doch ziemlich weit aus dem Fenster. Es ist ein Zitat, das gestern auch die Wogen in den sozialen Netzwerken hochgehen ließ und Austria-Trainer Christian Ilzer Futter für eine emotionale Kabinenansprache lieferte.

Natürlich hat sich bei den WSG-Verantwortlichen angesichts der Kampfansage nicht unbedingt Freude breitgemacht. „Ich hab das nur am Rande mitgekriegt. Aber es ist natürlich ein Blödsinn“, wollte Trainer Thomas Silberberger die Emotionen wieder herausnehmen. Aber was in den sozialen Netzwerken passiere, berühre ihn ohnehin nicht. „Denn dort bin ich nicht unterwegs. Ich freu’ mich auf das Spiel und wir sollten nicht Öl ins Feuer gießen, sondern unsere gesamte Energie auf den Rasen richten.“

Personell scheint sich das WSG-Lazarett schön langsam zu lichten. Sowohl Ione Cabrera als auch Felix Adjei könnten in den Kader und – wenn alles passt – sogar in die Startelf rücken. Auch Bruno Soares sei nach seiner Muskelverletzung „schmerzfrei und heiß auf das Austria-Spiel“, wie Manager Stefan Köck erzählte. Schwer vorstellbar allerdings, dass man angesichts des wichtigen Spiels in St. Pölten (Dienstag) in dieser Personalie ein Risiko eingehen wird.