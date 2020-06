Ab Sonntag können Österreicher wieder in Spanien urlauben

Ein weiters beliebtes Urlaubsland der Österreicher kann ab Sonntag wieder ohne Einschränkungen bereist werden. Weder bei der Einreise nach Spanien noch bei der Rückkehr nach Österreich gibt es ab 21. Juni Beschränkungen, wie Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Donnerstag in Wien mitteilte. Insgesamt gilt damit aktuell für 32 Länder die volle Reisefreiheit.

Spanien sei in einem „enormen Ausmaß“ von der Pandemie betroffen gewesen, so Schallenberg bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas. Umso mehr sei es „ein positives Zeichen“, dass die Reisefreiheit nun wieder gewährleistet werden könne.

Die spanische Regierung hatte ihrerseits bereits am vergangenen Sonntag angekündigt, die Grenzen für Einreisende aus den EU-Staaten des Schengen-Raums mit der Ausnahme Portugals am 21. Juni, also kommenden Sonntag, wieder zu öffnen. Offiziell entwickelt sich die Corona-Statistik in Spanien positiv, doch beschuldigt die Opposition die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez, die Zahlen zu schönen. 16.000 Tote sollen in der Statistik „verheimlicht“ worden sein, so der Vorwurf der Volkspartei (PP).