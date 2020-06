Grazer Stadtführer in leichter Sprache aufgelegt

Die Stadt Graz hat viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Die wichtigsten Attraktionen der steirischen Landeshauptstadt werden in einer neuen Broschüre in verständlicher Sprache vorgestellt. Für alle, die sich gerne einfach und umfassend informieren, geringe Deutschkenntnisse oder Lese- und Lernschwierigkeiten haben. Entwickelt wurde „Einfach: Graz“ von der Lebenshilfe und der FH Joanneum.

Für das rund 20-seitige Büchlein in Ringbuchbindung haben Menschen mit Behinderungen und Studierende der FH Joanneum (Studiengang Soziale Arbeit) zusammengearbeitet. Gemeinsam haben sie die innerstädtischen Sehenswürdigkeiten der Stadt besucht und an den Texten getüftelt, hob Susanne Maurer-Aldrian, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Steiermark, bei der Präsentation der Broschüre hervor.

Ausgehend vom Grazer Stadtmuseum leitet „Einfach:Graz“ die Besucher der Stadt zu sieben Sehenswürdigkeiten, wie etwa zum Schloßberg, zum Kunsthaus und Hauptplatz bis hin zur Oper Graz. Für den Rundgang sollte man sich in etwa eineinhalb Stunden Zeit nehmen. Dafür weiß man dann unter anderem was „Murnockerl“ sind, wie viele Stufen auf den Schloßberg führen und was die „Liesl“ auf der 123 Meter hohen Erhebung macht.