Wiener Symphoniker feiern Franz Lehar mit Konzertfilm

Zum einen soll aus den nun entstehenden Aufnahmen ein Konzertfilm geschnitten werden. Zum anderen sollen Teile davon in einer Lehar-Dokumentation Verwendung finden, die am 26. Oktober auf ORF 2 ausgestrahlt wird. „Die bekannten Restriktionen im Rahmen der Bekämpfung der Coronapandemie haben natürlich auch uns gezwungen, neue innovative Wege zu gehen, um neue Einkommensquellen zu erschließen“, so Symphoniker-Intendant Jan Nast am Donnerstag.