EU verliert jedes Jahr 825 Mrd. Euro an Steuereinnahmen

„Das ist ein enorm wichtiger Schritt in die richtige Richtung im Kampf gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung“, so Karas. Der Unterausschuss werde „die Arbeit der bisherigen vier Sonder- und Untersuchungsausschüsse in diesem Bereich konsequent und unermüdlich fortführen“, ist er überzeugt. „Wir werden weiterhin schonungslos den Finger in diese Wunde legen.“