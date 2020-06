Erneuter Zwischenfall mit türkischen Schiffen im Mittelmeer

Im Libyen-Konflikt unterstützt die Türkei auch militärisch die von der UNO anerkannte Regierung in Tripolis, während Russland und weitere Länder hinter dem abtrünnigen General Khalifa Haftar stehen. Frankreich wirft der Türkei schon länger vor, das UN-Embargo gegen Waffenlieferungen an Libyen zu verletzen.

Die Allianz werde versuchen, „vollständige Klarheit zu schaffen, was passiert ist“, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag. Der Vorfall im Mittelmeer sei bei der Video-Konferenz der NATO-Verteidigungsminister am Donnerstag von mehreren Verbündeten angesprochen worden.