US Open ohne Mixed-Doppel und Qualifikation

Die Veranstalter der am 31. August startenden US Open verzichten angesichts der schwierigen Situation in der Coronavirus-Pandemie auf die Austragung des Mixed-Doppels. Es wird auch keine Qualifikationsturniere geben, die Teilnehmerfelder in den Doppelbewerben wurden halbiert. Der Verzicht auf das Rollstuhltennisturnier sorgt für Kritik des Paralympics-Siegers Dylan Alcott.