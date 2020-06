„Vergehen gegen die Redlichkeit“ - Diack droht Haft

Die französische Staatsanwaltschaft hat zumindest das moralische Urteil im Korruptionsprozess in Paris gegen Lamine Diack gefällt. Der 87-jährige Ex-Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes habe ein „Vergehen der Redlichkeit, das weltweit Schaden verursacht hat“, begangen. Für den Senegalesen wurden vom Staatsanwalt vier Jahre Gefängnis und eine maximale Geldbuße von 500.000 Euro gefordert.

Zum Abschluss des Prozesses am Donnerstag sagte Diack-Anwalt Simone Ndiaye in seinem Plädoyer, seinen Mandanten nicht zum „Sündenbock“ zu machen. Er forderte die Richter auf, „sich vor rein moralischen Urteilen zu hüten“ und „der Versuchung zu widerstehen, dies zu einem beispielhaften Fall zu machen“, um den Weltverband IAAF (heute World Athletics) zu reinigen.

In seiner Amtszeit soll Lamine Diack laut Staatsanwaltschaft direkt oder indirekt 3,45 Millionen Euro von vorwiegend russischen Athleten für die Vertuschung von positiven Doping-Tests erpresst haben. Mehrere Athleten konnten dadurch an den Olympischen Spielen 2012 in London teilnehmen und Gold gewinnen - wie der Geher Sergej Kirdjapkin über 50 Kilometer.