Bielefeld dank Prietl-Tor Zweitliga-Meister

Arminia Bielefeld hat wenige Tage nach dem umjubelten Aufstieg auch den Meistertitel in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Dank des 1:0 über den SV Darmstadt sind die Ostwestfalen auch theoretisch nicht mehr von Rang eins zu verdrängen. Der Steirer Manuel Prietl (52.) erzielte am Donnerstag beim verdienten Sieg per Kopf den einzigen Treffer.