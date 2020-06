NFL-Saison wird „möglicherweise nicht stattfinden“

Der führende US-Virologe in der Coronakrise zweifelt an einer NFL-Saison in diesem Herbst. „Wenn sich die Spieler nicht im Wesentlichen in einer Blase befinden - von der Gemeinschaft isoliert und fast täglich getestet -, ist es sehr schwer zu erkennen, wie in diesem Herbst Football gespielt werden kann“, sagte Anthony Fauci nach CNN-Angaben vom Donnerstag (Ortszeit).