Erste Volksschullehrer schlossen Master in Stams ab

Stams – Das allererste Mal haben angehende Volksschullehrer in Tirol ihre Ausbildung auf Masterniveau abgeschlossen – und zwar an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Edith Stein (KPH) in Stams. Die neue Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in Österreich beginnt mit dem vierjährigen Bachelorstudium. Daran schließt ein einjähriges Masterstudium an. Trotz der massiven Einschränkungen in der Covid-19-Zeit konnte das „Masterstudium Lehramt Primarstufe“ in Stams in vollem Ausmaß abgeschlossen werden. (TT)