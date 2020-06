Scharnitzer Bürgermeisterin nicht entlastet

Von Michael Domanig

Scharnitz, Innsbruck – In der Gemeinde Scharnitz ist politisch Feuer am Dach: Bereits zweimal – am 4. Juni und auch bei der daraufhin angesetzten Sitzung am 17. Juni – hat der Gemeinderat BM Isabella Blaha die Entlastung für die Jahresrechnung 2019 versagt (einmal mit 7:5 Stimmen, einmal mit fünf Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme, aber sechs Enthaltungen). Auch ihre eigene Liste folgte Blaha dabei nicht vollzählig.

Dass der Abschluss rechnerisch korrekt ist, bestreitet Oppositionsführer GV Peter Reinpold nicht. Doch es gehe darum, wie dieser zustande gekommen sei – Blaha habe in der Haushaltsführung versagt: 2019 habe die Gemeinde Darlehen über ca. 860.000 Euro aufgenommen und 330.000 Euro an ­Rücklagen aufgelöst. So sei es „keine Kunst“, zu einem fast ausgeglichenen Jahresergebnis zu kommen – im Gegensatz zu 2018, als die Jahresrechnung ein Minus von 538.000 Euro aufwies.

Bis heute knabbere die Gemeinde an ihrem Beitrag zum Naturparkhaus (wobei Reinpold seinen Vorwurf erneuert, dass es für den Gemeindeanteil „nie einen Finanzierungsplan gegeben“ habe) oder dem „Monsterprojekt“ Fußballplatz. Was neue Einnahmequellen betrifft, um das Finanzloch zu schließen, etwa durch Grundverkäufe, bringe Blaha nichts weiter. „Wir haben die Probleme lange aufgezeigt“, bilanziert Reinpold, „jetzt muss die Bürgermeisterin auf den Gemeinderat zugehen und uns glaubhaft zusagen, dass sie ihre Arbeitsweise ändert.“

Bürgermeisterin Blaha findet das Abstimmungsverhalten des Gemeinderates „interessant“: Im Überprüfungsausschuss habe es keine Bedenken gegeben, auch Über- und Unterschreitungen seien einstimmig beschlossen worden. „Beim Rechnungsabschluss mit all den gleichen Zahlen galt das dann nicht mehr“ – obwohl es hier rein um die rechnerische Richtigkeit gehe. Also wolle man ihr hier persönlich am Zeug flicken, sieht Blaha politische Motive. „Ich gebe weiter mein Bestes, bin gesprächsbereit und versuche immer, auf alle zuzugehen – aber wenn das nicht angenommen wird, ist es schwierig.“

In Sachen Jahresrechnung hat sich Blaha nun an die Gemeindeaufsicht (Bezirkshauptmannschaft Innsbruck) gewandt und sie um eine Stellungnahme zur weiteren Vorgangsweise gebeten.

Seitens der Gemeindeaufsicht heißt es auf TT-Anfrage, dass die Gemeinde nun schriftlich zu einer neuerlichen Beschlussfassung über die Jahresrechnung aufgefordert werde – wie es die Tiroler Gemeindeordnung vorschreibt. Demnach hat der Gemeinderat der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister die Entlastung zu erteilen, „wenn die Überprüfung des Rechnungsabschlusses keinen Grund für Bedenken ergibt“. Bestünden Bedenken, die die Bürgermeisterin nicht aufzuklären vermag, „so hat der Gemeinderat die zur Herstellung eines geordneten Gemeindehaushaltes erforderlichen Maßnahmen zu beschließen“.