Mehr Geld für neues Leben in Tiroler Dorfkernen

Silz – Als eines von insgesamt 106 aktuellen Programmen in Tirol zur Konjunkturbelebung nach dem Corona-Shutdown präsentierten LH Günther Platter und LR Johannes Tratter in Silz die Dorferneuerung. Deren Mittel werden für die kommenden zwei Jahre um 2,3 Millionen Euro aufgestockt. „Die kommen vielfach Klein- und Mittelbetrieben zugute“, so Platter bei einem Termin gemeinsam mit dem Silzer Bürgermeister Helmut Dablander.

Das Förderprogramm zur Dorferneuerung und Ortskernrevitalisierung bringe einen klaren Mehrfachnutzen, so Platter: „Einerseits hauchen wir damit alten, teils vielleicht schon verlassenen Mauern in Tirols Gemeinden neues Leben ein, andererseits leisten wir auch einen wichtigen Beitrag zur Konjunkturbelebung in besonders herausfordernden Zeiten.“ Der für die Dorferneuerung zuständige LR Johannes Tratter ergänzt: „Im Zuge der zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen werden in den kommenden zwei Jahren 1,6 Millionen Euro für die Ortskernrevitalisierung sowie 700.000 Euro für Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinden im öffentlichen Raum zur Verfügung gestellt.“

Präsentiert wurde das Programm nicht zufällig in Silz: Dort wurden zwischen 2004 und 2016 in einem viel beachteten Pilotprojekt 44 Objekte mit 60 Wohneinheiten unterstützt, so der Silzer Dorfchef Helmut Dablander. 13 Millionen Euro wurden investiert, von Land und Gemeinde kamen 700.000 Euro, vier Millionen Euro Wertschöpfung blieben in der Region. Außerdem sparte man zwei Hektar Bauland und verhinderte die Verödung des Ortskernes.

Mittlerweile unterstützte das Land mit mehr als 4,5 Millionen Euro 184 Projekte mit insgesamt 305 Einheiten in 71 Tiroler Gemeinden. (TT)