Lauter letzte Lieder: Bob Dylans neues Album

Aber der Reihe nach: „Rough and Rowdy Ways“ ist weit weniger rau und grob, als der Titel ankündigt. Und trotzdem nicht weniger als ein Meisterwerk. Gerahmt wird es von „I Contain Multitudes“ und „Murder Most Foul“, die Dylan bereits zur Hochzeit des Corona-Stillstands vorveröffentlichte. Während „Murder Most Foul“ eine zwar grimmige, aber in letzter Konsequenz herzzerreißend wehmütige Rückschau auf das ist, was die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts vom „Amerikanischen Traum“ übrig ließ, führt „I Contain Multitudes“ Dylans Spiel mit der Aneignung und Ausschlachtung immer neuer Identitätsmodelle weiter: Wer auch immer diese „Ich“ ist, dass da spricht, ich bin es nicht. Raunt Dylan. Und tänzelt mit Anne Frank, Indiana Jones, den Rolling Stones an jenen Ort, wo sich einmal Verlorenes zum Guten wandelt. Wo das sein könnte? Wer weiß. Und wer weiß, ob es Dylan weiß. Solange Nichtwissen sich so anhört, fühlt sich Ungewissheit verdammt gut an. Auch deshalb folgt man den „Rough and Rowdy Ways“, die Bob Dylan einschlägt. Und entdeckt am Wegesrand Erstaunliches: In einer dunklen Ecke versteckt sich Edgar Allen Poe, dahinter lauert William Blake, Buster Keaton schaut vorbei – und vor der Blueslegende Jimmy Reed verneigt sich Dylan im Song „Goodbye Jimmy Reed“, weil er genau weiß, dass er ihm mehr verdankt als das Harmonikagestell, das er sich nach Reeds Vorbild an die Schultern klemmte: Mister Dylan bellt den Bewusstseinsstrom-Blues.