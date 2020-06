Lienz könnte umstrittenen Fußweg im Tausch erhalten

Lienz – In der Streitsache um das öffentliche Durchgangsrecht auf einem „Hühnerwegele“ genannten Fußweg zwischen der Plonerstraße und der Nußdorfer Straße trafen sich die Stadtgemeinde Lienz und die Raiffeisen Genossenschaft Osttirol (RGO) gestern vor dem Bezirksgericht in Lienz. Wie berichtet, hatte die Stadt Klage eingebracht, weil die RGO den Fußweg seit Dezember mit einem Eisengitter versperrt hält. Zusätzlich liegt vor dem Gitter nun ein Betonklotz mitten am Weg, auf dem Unbekannte einen „Herzlich Willkommen“-Schriftzug hinterlassen haben. „Ersessenes Gehrecht über Jahrzehnte“ lautete der Standpunkt der Stadt, die Genossenschaft beharrte auf einer „Duldung bis auf Widerruf“ ihrerseits.