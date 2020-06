Sölden: Agrarrückzahlungen soll Land übernehmen

Sölden – Die ungewöhnliche Beginnzeit der Sölder Gemeinderatssitzung am gestrigen Freitag war der langfristigen Sperre der Straße nach Obergurgl geschuldet: Damit die vier Mandatare aus dem Ortsteil nicht im Dunkeln heimgehen müssen und die Gemeinderäte noch andere Termine am Vormittag wahrnehmen können, setzte BM Ernst Schöpf diese Sitzung um 8 Uhr Früh an. Gar nicht ungewöhnlich ging es bei der Präsentation der Sölder Jahresrechnung 2019 um viel Geld – genauer um einen Überschuss von guten drei Millionen Euro in der Gemeindekasse: Rund 30 Millionen wurden eingenommen, 27 Millionen ausgegeben.