Andreas Rudigier bis 2026 Direktor des vorarlberg museums

Andreas Rudigier bleibt bis mindestens 2026 Direktor des Vorarlberger Landesmuseums. Der Aufsichtsrat der Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft habe den laufenden Vertrag des 55-Jährigen einstimmig um eine weitere Periode verlängert, teilte das vorarlberg museum am Freitag in einer Aussendung mit. Rudigier hat die Leitung des Hauses per 1. April 2011 von Tobias Natter übernommen.