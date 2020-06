Wolfsrisse sorgen weiter für Debatten in Tirol

Innsbruck – Die Lage ist explosiv. Nach Wolfsrissen in allen Teilen Tirols steigen Landwirte, Jäger und Schafzüchter zunehmend auf die Barrikaden und fordern von der Politik energisch Maßnahmen. Der Bescheid der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau, der den Abschuss eines so genannten Problemwolfs legalisieren würde, ist Wasser auf die Mühlen der Wolfsgegner. Aber der Bescheid ist noch nicht rechtskräftig – und wird es angesichts der europaweit strengen Schutzbestimmungen wohl auch nicht werden.

In Tirol warten viele gespannt auf den Ausgang des Verfahrens im Nachbar-Bundesland. Probleme gibt es auch hierzulande zuhauf. Vor allem im Tiroler Oberland sowie im Bezirk Innsbruck-Land und in Osttirol – in diesen Regionen befinden sich sieben von zehn Schafalmen – sind die Schafzüchter verunsichert und empört. Sie verlangen den Abschuss des Wolfs, der bereits Dutzende Schafe gerissen hat.