uniko-Präsidentin: „Eine Uni kann nicht auf Dauer eine Fernuni sein“

Von Karin Leitner

Wien – Am 16. März war an den hiesigen Universitäten Schluss mit Lehre und Forschung in der obligaten Art – Coronavirus-bedingt. Kurzerhand musste auf Fernlehre umgestiegen werden – die es nach wie vor gibt.

Waren die Unis dafür gerüstet? „Jein“, sagt die Präsidentin der Universitätenkonferenz (uniko), Sabine Seidler, im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. „An den einen lief es besser, an anderen schlechter. Weder waren die Ressourcen vorhanden noch die Voraussetzungen. Es haben sich aber alle sehr bemüht, in kürzester Zeit alles auf die Beine zu stellen.“

Wie ist es nun? „Meine österreichische Antwort ist: So und so“, sagt die gebürtige Deutsche und Rektorin der TU Wien. „Es gibt Bereiche, die sich hervorragend entwickelt haben – mit großen Anstrengungen, alternative Angebote zu unterbreiten. Und es gibt andere. Bei Lehrveranstaltungen gibt es gute und schlechte, beim Dis­tance Learning ist das nicht anders.“ Gegen den Befund der ÖH, dass die Fernlehre „in der aktuellen Form ein katastrophaler Fehlschlag“ sei, verwahrt sich die uniko-Vorsitzende: „Das ist überzogen – und unfair.“

Laut einer Umfrage der Wiener Uni fühlt sich ein Drittel der Studierenden nicht wohl mit der Fernlehre, 70 Prozent sagen, dass sie Vorlesungen und Seminare vermissen. Das könne sie nachvollziehen, sagt Seidler: „Eine Uni kann nicht auf Dauer eine Fernuni sein. In jedem Fall ist Präsenzlehre wieder nötig.“ Kommen die Lehrenden mit der Situation zurecht? Nicht wenige haben Lehrstoffvermittlung ja wohl nur in konventioneller Weise gekannt. „Die Bereitschaft ist unterschiedlich gewesen. Die Mehrheit war aber extrem engagiert. Von uns hat es innerhalb kürzester Zeit Unterstützungsangebote gegeben. Wir haben viel Energie investiert, die Umstellung gut zu gestalten. Wenn ich aber sagen würde, dass das zu 100 Prozent gelungen ist, würde ich lügen.“

Wann wird wieder vor Ort gelehrt und geforscht? An manchen Unis gebe es seit 1. Juni wieder Laborübungen – „und Veranstaltungen, die Anwesenheit erfordern“, sagt Seidler. „Es gibt auch wieder Prüfungen im Hörsaal – mit dem nötigen Sicherheitsabstand.“ Seminare in kleinen Gruppen seien ebenfalls möglich: „Das entscheiden aber die Universitäten autonom. Wir machen jedenfalls zwei Planungen für das nächste Semester. Die eine: Es ist alles wie vorher. Das ist aus meiner Sicht aber unrealistisch. Die andere: Wir schaffen Hybrid-Modelle, also eine Kombination von Fern- und Präsenzlehre. Überfüllte Hörsäle werden wir nicht zulassen können. Wir gehen davon aus, dass es den Sicherheitsabstand von einem Meter auch im Herbst noch gibt.“

Das Sommersemester werde nicht – wie üblich – Ende Juni enden: „Der Prüfungs- und Übungsbetrieb wird im Sommer weitergeführt. Es ist also möglich, Prüfungen zu machen. Die Zeit bis zu Ostern, die normalerweise eine Prüfungszeit ist, war heuer ja keine solche. Da ist einiges ausgefallen. Möglich sind im Juli und August auch etwa technisch-naturwissenschaftliche Übungen im Labor.“ Verpflichtend sei das nicht: „Das ist ein Angebot.“

Und wie steht es mit der Forschung an den Unis? „Die ist seit Mitte Mai wieder normal möglich. Viele haben die Zeit genutzt, um lange geplante Publikationen fertigzustellen“, erläutert Seidler.

Haben sich die Uni-Vertreter von der Regierung ausreichend informiert gefühlt, was ihren Bereich anlangt? „Die Unis standen die ganze Zeit ein wenig außerhalb des Systems. Die Vielzahl von Verordnungen hat für sie de facto nicht gegolten. Zumindest mit unserem Ministerium haben wir Kontakt gehabt.“

Sollten die Studiengebühren für das laufende Semester wegen der außerordentlichen Bedingungen rückerstattet werden, wie die ÖH verlangt? Nein, befindet Seidler: „Die Forderung wäre dann berechtigt, wenn die Unis nicht in der Lage gewesen wären, Studieren zu ermöglichen. Es wird Leistung erbracht. Einzelfälle, wo das nicht der Fall war, muss man sich anschauen.“