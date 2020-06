Harisch gibt nach acht Jahren Comeback in Kitzbühel

Kitzbühel – Er kann es nicht lassen. Der ehemalige Kitzbühel-Tourismus-Obmann Christian Harisch ist wieder zurück. Durch einen Wechsel ist er jetzt im Aufsichtsrat des Verbandes vertreten. Möglich wurde dies durch den Rückzug von Herbert Günther. Der eigentlich nachfolgende Markus Noichl verzichtete auf die Funktion und so ist nun Harisch zurück in dem Gremium.

Der ehemalige Obmann betont aber, dass es nicht seine Absicht gewesen sei. „Das ist der aktuellen Situation geschuldet. Herbert Günther ist mit dem Tennisturnier schwer beschäftigt und hat nicht genügend Zeit“, sagt Harisch. Es wäre ein falsches Signal gewesen, wenn er in dieser Zeit die Funktion nicht angenommen hätte. „Wir haben die Krise noch lange nicht überstanden, deshalb ist nun eine gute Zusammenarbeit wichtig. Es gilt Kitzbühel für die Zukunft gut aufzustellen“, sagt Harisch. Natürlich werde er sich im Aufsichtsrat einbringen, aber er sei hier nur einfacher Aufsichtsrat, wie er betont.

Auffällig ist allerdings, dass die Aktivitäten von Harisch in den vergangenen Monaten in Kitzbühel deutlich zugenommen haben. Trotzdem denke er nicht über eine Rückkehr als Obmann von Kitzbühel Tourismus nach. „Ich muss mir erst wieder ein genaues Bild verschaffen. Es gibt auf jeden Fall eine sehr tüchtige und bemühte neue Direktorin und Kitzbühel hat am Markt alle Chancen“, erklärt Harisch. Die Wahlen seien für ihn derzeit kein Thema.