EU-Videogipfel zum Corona-Aufbauplan gestartet

Die Verhandlungen gelten als schwierig. Bundeskanzler Kurz signalisierte am Freitag dennoch Kompromissbereitschaft. Er hoffe, dass es bereits bei einem weiteren physischen Treffen der Staats-und Regierungschefs im Juli eine Einigung gebe, sagte er vor Beginn der Videokonferenz in Wien und wünschte sich, dass der heutige EU-Videogipfel bereits eine Annäherung erbringe. Für ihn ist klar, dass die Corona-Hilfen für die Staaten eine einmalige Aktion sein müssten und man nicht eine Schuldenunion durch die Hintertür einführen dürfe.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte zur Bewältigung der Folgen der Coronapandemie die Schaffung eines kreditfinanzierten 750 Milliarden Euro schweren Aufbaufonds mit dem Namen „Next Generation EU“ vorgeschlagen. 500 Milliarden Euro davon sollen als Zuschüsse an die Staaten gehen, 250 Milliarden Euro als Kredite. Zurückgezahlt werden soll das Geld über das gemeinsame EU-Budget. Das Programm soll im Paket mit dem nächsten siebenjährigen EU-Finanzrahmen in Höhe von 1,1 Billionen Euro verhandelt werden.

Laut dem kroatischen EU-Ratsvorsitz unterstützt die Mehrheit der EU-Länder den Vorschlag der Kommission, „weil sich zeigt, dass in Umständen, die wie in den letzten siebzig Jahren nicht gesehen haben, die Europäischen Union hinter ihren Bürgern steht“, wie der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic sagte.

Die „Sparsamen Vier“ - Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande - sind jedoch gegen die Vergabe von Zuschüssen. Kurz ließ sich am Freitag vor Beginn des Gipfels zum Verhältnis Kredite und Subventionen nicht in die Karten schauen. „Es ist ein Gesamtpaket“, sagte er. Der Kanzler betonte, die EU-Hilfen müssten in Bereiche zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit wie Ökologisierung und Digitalisierung und nicht in „rückwärtsgewandte Investitionen“ fließen. Kurz erteilte insbesondere Ideen zur Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens oder von Reisegutscheinen oder zur Bankenrettung eine Absage.