Ballettdirektor Legris präsentiert zum Abschied Nurejew-Gala

Mit einer digitalen Nurejew-Gala beschließt das Wiener Staatsballett am kommenden Donnerstag seine Saison. Die Aufführung markiert gleichzeitig den Abschied von Ballettdirektor Manuel Legris, der nach zehn Jahren in Wien an die Mailänder Scala wechselt. „Wien war eine großartige Zeit“, sagte Legris im Gespräch mit der APA.