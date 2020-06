Nach Brand in Donauzentrum - Verfahren endete mit Diversion

Nach dem Großbrand im Wiener Donauzentrum (DZ) im März des Vorjahres hat sich am Freitag ein Hilfsarbeiter am Wiener Landesgericht wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst verantworten müssen. Das Verfahren endete in diesem Fall mit einer Diversion. Er muss 80 Tage gemeinnützige Arbeit leisten. Vom Vorwurf der Falschaussage wurde der Mann freigesprochen.

Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, am 8. März 2019 bei nächtlichen Arbeiten im Wiener Donauzentrum mit einem Trennschneider die entsprechenden Auflagen nicht eingehalten zu haben. Durch den Funkenflug bildete sich unbemerkt ein Glimmbrand in einer Dehnungsfuge, der sich stundenlang ohne große Rauchentwicklung immer weiter ausbreitete und dann in der Früh zu einem spektakulären Brand des Daches im Bauteil 4 am Eck Wagramer Straße - Siebeckstraße führte. Am Prozess schlossen sich auch eine ganze Reihe Opfer- und Privatbeteiligtenvertreter an.